DESAPARECIDOS: Alexsandro Trindade Monteiro está desaparecido em Belém desde o dia 6 de abril

Um homem identificado como Alexsandro Trindade Monteiro, de 27 anos, natural de Belém-PA, está desaparecido desde a tarde do dia 06 de abril de 2023, quando foi visto pela última vez na Avenida Senador Lemos, esquina com a Travessa Mauriti e o Canal do Galo, no bairro do Telégrafo sem Fio. Segundo Helena Aires, a esposa de Alexsandro, ele estava vestindo uma calça, camisa e boné todos na cor preto.

O homem foi visto pela última vez no bairro do Telégrafo Sem Fio, em Belém-PA (Arquivo Pessoal/Helena Aires)

De acordo com Helena, até a noite de segunda-feira (11) o homem ainda estava desaparecido. Se você viu Alexsandro ou saiba de qualquer informação que possa ajudar nas buscas, repasse para o número de telefone: (91) 98424-0043 - Helena Aires, para a Polícia Militar pelo número 190 ou para o Eu Repórter, canal de comunicação do Grupo Oliberal para denúncias, reclamações e informações que auxiliam a sociedade em diversos casos.

(Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)