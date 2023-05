Caso Madeleine: polícia de Portugal faz novas buscas em área frequentada por principal suspeito

A polícia portuguesa iniciou novas buscas na barragem do Arade, a cerca de 50 quilómetros da Praia da Luz, no Algarve, atrás de pistas sobre o desaparecimento da menina inglesa Madeleine McCann, ocorrido há 16 anos. O trabalho, que deve durar alguns dias, está sendo realizado a pedido das autoridades alemãs, que procuram provas contra Christian Brueckner, principal suspeito do caso. As informações foram confirmadas pelo canal português Sic Notícias.

"Não é a primeira vez que os alemães pedem a Portugal para fazerem buscas, já ocorreram buscas relativamente a este caso anteriormente e agora pelos vistos haverá uma nova pista que eles querem seguir, que é este local que Christian Brueckner parece que dizia que era o seu pequeno paraíso, onde costumava dirigir-se várias vezes e por isso poderá ser por aqui que as autoridades alemãs tenham estas desconfianças", explica Luís Garriapa, editor de Sociedade da SIC.

Para a política da Alemanha, Brueckner poder ser a chave para resolver o caso Maddie. A menina britânica desapareceu em 2007, quando passava férias com os pais em Portugal. Pelos anos que se passaram, os vestígios de caráter biológico provavelmente já desapareceram, principalmente por ser uma zona de água. "Pode haver, no entanto, a intensão de “encontrar outro tipo de elementos como, por exemplo, outro tipo de objetos ou roupa que possa servir de prova”, diz Garriapa.