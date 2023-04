Jovem que alegava ser Madeleine McCann descobre identidade em teste de DNA; veja o resultado

O mistério a respeito da identidade de Julia Faustyna (21) chegou ao fim: o resultado de um teste de DNA realizado pela jovem indicou que não se trata de Madeleine McCann, a criança inglesa desaparecida em Portugal.

O teste de DNA revelou que Faustyna é 100% polonesa, com traços que remontam a raízes russas e lituanas. Portanto, é improvável que a jovem seja Madeleine, que nasceu em Leicester, no Reino Unido.

Faustyna está nos Estados Unidos há algumas semanas, após ter se mudado para a casa da detetive particular Fia Johansson, que acompanhou seu caso. A jovem teria sofrido diversas “ameaças de morte” após alegar ser a criança desaparecida em 2007.

Segundo a detetive particular, Madeleine não é apenas uma garota de uma pequena cidade na Polônia em busca de atenção: “Ela realmente acreditava no que dizia”, afirmou a detetive. Johansson declarou ainda que um simples exame de DNA por parte dos pais poloneses de Faustyna resolveria a situação, mas ambos se recusaram a realizar o teste.

A detetive ainda afirmou que preparou uma pequena entrevista com a jovem, que teria “derretido em lágrimas” quando falou sobre seu passado. “É um sumário sobre a nossa jornada juntas e sobre o que descobrimos”, completou.

Caso Madeleine McCann

Em maio de 2007, Madeleine McCann, uma menina britânica de 3 anos, desapareceu do quarto de hotel onde estava hospedada com seus pais em Praia da Luz, no sul de Portugal. A família estava jantando em um restaurante próximo quando percebeu que a criança havia sumido. Desde então, o caso se tornou um dos mais conhecidos da história recente e gerou intensa cobertura da mídia internacional. Apesar de inúmeras investigações e buscas, Madeleine nunca foi encontrada e o mistério do seu desaparecimento permanece até hoje.

Ao longo dos anos, várias teorias e suspeitas surgiram em torno do caso, incluindo a possibilidade de sequestro, envolvimento dos pais ou de um pedófilo conhecido na região. A polícia portuguesa inicialmente liderou a investigação, mas acabou sendo altamente criticada pela forma como conduziu o caso. A Scotland Yard, polícia britânica, também se envolveu na investigação e conduziu suas próprias buscas, mas até o momento não conseguiu esclarecer o que aconteceu com Madeleine McCann.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)