Jovem que diz ser Madeleine McCann confirma ter 'um passado no pornô'

Uma jovem polonesa de 21 anos, conhecida por afirmar ser Madeleine McCann, desaparecida em 2007, voltou a ser destaque na mídia internacional. Segundo informações do jornal espanhol El Mundo, a mulher, identificada como Julia Faustyna, teve contas em sites de pornografia e vendia suas fotos e vídeos em poses sensuais por meio do Twitter, além de manter um perfil em um dos principais portais do ramo.

De acordo com a publicação, Julia também teria atuado como camgirl, termo utilizado para mulheres que realizam performances eróticas ao vivo em vídeos. A polonesa possuía contas em ao menos três plataformas.

Procurada pelo jornal espanhol, Julia não negou a existência de seu conteúdo erótico. Após o contato, todas as suas contas em sites de conteúdo adulto foram excluídas.

"Tenho um passado no pornô, mas não sou atriz. O que eu fiz não muda nada", afirmou Julia Faustyna.

A jovem ganhou notoriedade após criar um perfil no Instagram, @iammadeleinemccan, no qual afirmava ser a garota desaparecida em Algarve, Portugal, no ano de 2007. Ela publicou diversas imagens comparando-se a Madeleine, com o objetivo de chamar a atenção dos pais e das autoridades.

Na semana passada, a polícia polonesa confirmou que Julia não é Madeleine, tendo coletado diversas provas que derrubam a teoria.