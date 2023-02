Pais aceitam fazer teste de DNA com jovem que afirma ser Madeleine McCann

As redes sociais repercutiram nesta semana a notícia de uma jovem polonesa de 21 anos que afirma ser Madeleine McCann, a criança britânica desaparecida em Portugal em 2007, quando tinha apenas três anos. Julia Faustyna publicou diversas montagens e "evidências" em seu perfil do Instagram, pedindo ajuda para se comunicar com Kate e Gerry McCann, pais de Madeleine, para fazer um teste de DNA.

A história tomou proporções maiores quando a família McCann se pronunciou, afirmando estar disposta a realizar o teste que irá atestar a veracidade da alegação de Julia. Além disso, a jovem afirmou ter sido vítima de abuso sexual por Christian B., um dos principais suspeitos do caso Madeleine, e que apresentava o mesmo defeito ocular e semelhanças físicas com a criança desaparecida.

Neste domingo (19), Julia compartilhou em seu perfil uma matéria sobre o avanço no contato com a família McCann, afirmando que eles aceitaram realizar o teste de DNA. Porém, a mãe da jovem negou os fatos e declarou que sua filha está doente e causando vergonha à família, As declarações foram feitas em uma conversa via WhatsApp, entre Julia e a mãe, e compartilhadas no perfil do Instagram “iammadeleinemccan”. A história promete novos capítulos, a confirmação ou não da afirmação de Julia é aguardada com expectativa.