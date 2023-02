Saiba quem é Julia Faustyna, a jovem que afirma ser Madeleine McCann, desaparecida em 2007

Uma jovem polonesa de 21 anos tem causado alvoroço nas redes sociais após afirmar que é a britânica Madeleine McCann, desaparecida em Portugal em 2007, aos 3 anos. Julia Faustyna, como se identifica, vem publicando vídeos e montagens em sua conta no Instagram que reforçariam a semelhança entre ela e a menina desaparecida.

Com cerca de 150 mil seguidores, o perfil de Julia tem ganhado cada vez mais notoriedade, apesar de os pais de Madeleine ainda não terem se pronunciado sobre as alegações da jovem. Faustyna alega que deseja fazer um teste de DNA para provar sua versão, mas tem sido ignorada pelas autoridades policiais.

Em uma de suas primeiras publicações, Julia escreveu: "Acho que posso ser Madeleine. Preciso de teste de DNA. Investigadores da polícia do Reino Unido e da Polônia tentam me ignorar. Vou contar minha história em posts aqui. Me ajude". A jovem também afirmou ter sido vítima de abuso por um alemão e que sofre de amnésia pós-traumática, o que explicaria sua falta de lembranças da infância.

Segundo Julia, sua primeira lembrança é de um lugar quente com uma praia e prédios brancos ou de cores muito claras com apartamentos. Ela diz ter visto tartarugas na praia e que havia outras crianças tentando tocá-las. "Não vejo minha família nesta memória", escreveu.

Até o momento, não há informações sobre a resposta das autoridades às alegações de Julia. O desaparecimento de Madeleine McCann, em maio de 2007, é um dos casos mais famosos e controversos da história recente do Reino Unido, tendo gerado uma intensa cobertura da mídia em todo o mundo.