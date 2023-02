Mulher alemã afirma ser Madeleine McCann, menina desaparecida há 16 anos

Uma jovem alemã de 21 anos se apresentou em um perfil nas redes sociais como Madeleine McCann, a garota que desapareceu aos três anos de idade, em Portugal, no ano de 2007. O vídeo foi postado no Instagram, por meio do perfil "@iammadeleinemcann", com supostos indícios de que ela é a menina, cujo desaparecimento continua sem desfecho.

A mulher alega que a avó fez um comentário comparando-a com a criança, o que a levou a gravar um recado aos pais de Madeleine, solicitando um exame de comprovação de paternidade.

No vídeo, que viralizou nas redes sociais, ela ainda divulgou fotos de quando era criança, detalhando semelhanças com a vítima. "“Ajudem-me, preciso falar com a Kate e o Gerry McCann, acho que posso ser a Madeleine. Preciso de um teste de DNA”.

VEJA MAIS



Caso Madeleine McCann

Madeleine Beth McCann desapareceu há 16 anos, quando estava a passeio com a família na Vila da Luz, Lagos no Algarve, em Portugal.

A polícia alemã prendeu um suspeito de sequestrar e assassinar a menina, que cumpre pena por tráfico de drogas. Christian Brueckner, de 43 anos, já havia sido condenado por abuso sexual de crianças, segundo investigação das autoridades.

Brueckner também foi condenado, em 2005, por estuprar uma idosa, em Portugal, no mesmo local onde a menina desapareceu. O homem possuía uma casa que ficava a três km do hotel no qual a família estava hospedada na noite em que a criança sumiu.

O suspeito foi investigado durante o caso, mas a polícia não encontrou nada que o incriminasse.



(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).