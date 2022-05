Desaparecimento da menina Madeleine completa 15 anos; pais agradecem solidariedade e cobram resposta

Nesta terça-feira, 3, o desaparecimento da menina Madeleine McCann completa 15 anos. A criança, que faria 4 anos de idade dentro de poucos dias, desapareceu durante à noite, em 3 de maio de 2007. Ela estava de férias com o pai, a mãe e dois irmãos em Portugal. Seu paradeiro nunca foi descoberto. Há muitas teorias sobre o que teria acontecido com a garota, mas poucas pistas concretas sobre o caso até hoje.



A atualização mais recente do caso apontou o alemão Christian Brückner como principal suspeito pelo desaparecimento e assassinato de Madeleine. De acordo com as investigações, ele viveu em Portugal entre 1995 e 2007, e estaria morando em um trailer perto do local onde a família da menina passava férias. Ele foi indiciado e já estava preso por outros crimes, como o estupro de uma idosa de 72 anos na Praia da Luz, em Portugal, a mesma onde Madeleine foi vista pela última vez, e tráfico de drogas. Ele será julgado ainda por outro estupro, o de uma mulher de 20 anos, ocorrido também em Portugal.

Sobre as acusações relacionadas à Madeleine, o acusado disse que tem um álibi capaz de comprovar que não estava no mesmo lugar onde a menina foi vista pela última vez.



"Muitas pessoas falam sobre a necessidade de 'fechamento'. Sempre pareceu um termo estranho. Independentemente do resultado, Madeleine sempre será nossa filha, e um crime realmente horrível foi cometido. Essas coisas vão ficar. É verdade, porém, que a incerteza cria fraqueza; o conhecimento e a certeza dão força, e por isso nossa necessidade de respostas, de verdade, é essencial", publicaram os pais, Kate e Gerry McCann, em uma publicação em uma rede social. "Agradecemos o trabalho contínuo e o empenho das autoridades britânicas, portuguesas e alemãs, pois é este esforço policial combinado que dará resultados e nos trará essas respostas. Como sempre, gostaríamos de agradecer a todos os nossos apoiadores por seus desejos e apoio contínuos. É um enorme conforto saber que, independentemente do tempo que passou, a Madeleine continua no coração e na mente das pessoas", complementaram.