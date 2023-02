Madeleine McCann: polícia descarta que jovem polonesa seja britânica sumida desde 2007

A jovem Julia Faustina, de 21 anos, que criou uma conta no Instagram se apresentando como Madeleine McCann, desaparecida em Portugal em 2007, teve sua hipótese descartada pela polícia da Polônia.

O porta-voz da polícia em Wroclaw, Powel Noga, afirmou que a versão apresentada por Julia está em contradição com as ações dos policiais, e que as investigações estão em andamento.

Entre as "evidências" apresentadas por Julia estão fotografias de Madeleine e dela quando crianças, apontando semelhanças como uma pinta no lado esquerdo do rosto, o formato do rosto e do nariz, e lembranças vagas que diz ter da própria infância.

No entanto, além da idade incompatível - Madeleine teria 19 anos, enquanto a jovem tem 21 -, a família de Julia apontou ter todas as provas e recordações que mostram que ela não é a menina desaparecida e se recusou a fazer um exame de DNA para comprovar sua identidade.

Fia Johansson, uma detetive particular que se apresenta como psicóloga e médium, defendeu que o exame de DNA com a família seria a maneira mais rápida e simples de descobrir se Julia é realmente parte da família polonesa, sem precisar envolver o casal McCann.