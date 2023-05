Irmã mais nova de Madeleine McCann fala publicamente pela primeira vez sobre o caso

Pais, amigos e outros familiares de Madeleine McCann realizaram um ato na última terça-feira (2) para lembrar os 16 anos do desaparecimento da menina, que tinha 3 anos quando sumiu do quarto em que estava em um resort na Praia da Luz, região de Algarve, em Portugal. Durante a vigília, a irmã mais nova de Madeleine, Amelie, apareceu em público pela primeira vez e falou sobre a perda da família. A jovem afirmou que apesar “de estarem todos juntos, é uma ocasião triste”.

Quando a irmã desapareceu, Amelie tinha 2 anos - hoje ela está com 18. Essa foi a primeira vez que a jovem foi fotografada desde o crime em 2007. O outro irmão, também de 18 anos, que ainda não apareceu em público.

Familiares e amigos acenderam velas e assitiram a uma pregação do reverendo Rob Gladstone, que pediu que todos “mantenham a esperança e as orações” pela menina. “Estamos aqui esta noite para mostrar nossa amorosa preocupação por Madeleine e por todas as crianças que foram tiradas de suas famílias contra sua vontade”, afirmou.

Há duas semanas, um tribunal da Alemanha decidiu não levar a julgamento uma denúncia de crimes sexuais contra um homem suspeito de envolvimento no desaparecimento de Madeleine.