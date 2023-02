Caso Madeleine: web suspeita que Julia Faustyna seja outra garota desaparecida

O caso Madeleine McCann ganhou um novo capítulo após uma jovem identificada como Julia Faustyna afirmar ser a menina desaparecida em Portugal em 2011. No entanto, há divergências sobre a veracidade das afirmações, com a família negando ter concordado em fazer um teste de DNA e um detetive questionando sua identidade com base em um exame de biometria. Além disso, surgiram especulações de que Julia possa ser outra menina desaparecida na mesma época que Madeleine, Livia Schepp.

Essas especulações têm sido levantadas por "detetives online", que estão apresentando várias possibilidades para o caso. Algumas pessoas acreditam que Julia e Livia se parecem muito e que Julia poderia ser Livia disfarçada. As comparações lado a lado das duas meninas têm sido compartilhadas amplamente nas redes sociais.

Apesar de Julia estar convencida de que ela e Madeleine são parecidas, muitas pessoas acham que ela se parece mais com Livia. Alguns internautas estão pedindo um teste de DNA para confirmar a identidade de Julia e resolver o mistério em torno do caso.

Caso das gêmeas Scheep

Em 30 de janeiro de 2011, as irmãs gêmeas Alessia e Livia Schepp desapareceram de sua casa em Lausanne, Suíça, após o pai Matthias Schepp levá-las de sua ex-esposa, Lucidi Schepp, para um fim de semana. O desaparecimento das meninas levou a uma investigação policial em vários países, incluindo Suíça, França e Itália, mas elas nunca foram encontradas.

Poucos dias depois, o corpo de Matthias foi encontrado, com evidências indicando que ele havia cometido suicídio. Em uma carta deixada para sua esposa, Matthias afirmou que as filhas estavam mortas, embora seus corpos nunca tenham sido localizados.