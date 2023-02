Família de jovem que afirma ser Madeleine se recusa a fazer teste de DNA, diz detetive particular

Fia Johansson, médium e detetive particular que representa Julia Faustyna, afirma que familiares da jovem estariam se recusando a fazer o teste de DNA para encerrar a discussão sobre sua origem. Julia acredita ser Madeleine McCann, menina inglesa que desapareceu em Portugal no ano de 2007, quando tinha 3 anos. De acordo com Fia, a mãe da jovem alega que o teste não seria necessário, já que ela possui a certidão de nascimento da garota.

"Meu sentimento é que precisamos forçar a mãe ou um membro da família de Julia a fazer o teste de DNA, em vez de perturbar a paz de Kate e Gerry (pais de Madeleine), o que não é necessário", disse a detetive particular ao jornal inglês The Sun. "Mas nossa preocupação é que esse documento (certidão de nascimento) pode ser facilmente falsificado".

Julia Faustyna, de 21 anos, tem publicado nas redes sociais montagens e o que considera serem "evidências" que a fizeram acreditar na possibilidade de ser Madeleine. Ela afirma ter sido ignorada por investigadores da polícia do Reino Unido e da Polônia e pede que seja realizado um exame de DNA.

Recentemente, a jovem afirmou que Gerry e Kate McCann aceitaram fazer um teste de DNA. Um pessoa próxima os McCann informou ao tabloide britânico Daily Star os pais de Medeleine procuraram a garota para fazer o exame. "A família não quer descartar nada, estão dispostos a olhar todas as pistas. É importante para eles olhar todos os fatores, e a menina é sim parecida. Não há como contestar isso", declarou.