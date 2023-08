Ex-modelo que virou mendigo é encontrado nas ruas do RJ após seis meses desaparecido

Conhecido como "mendigato" Rafael Nunes, 41 anos, natural de Curitiba (PR), foi encontrado nas ruas do Rio de Janeiro. O homem viralizou nas redes por meio de uma foto em que aparece enrolado em uma manta em frente à Catedral do município paranaense, em 2012. Ele estava desaparecido desde fevereiro deste ano.

A Polícia Civil informou que Rafael apareceu e conforme consta nos registros da corporação, ele foi encontrado por policiais militares do projeto Lapa Presente durante a madrugada deste sábado, 19. O “mendigato” foi levado para a delegacia e liberado em seguida.

Servidores da assistência social do estado do Rio de Janeiro foram chamados para dar apoio e conversar com Rafael. No entanto, como nenhum familiar foi encontrado, não havia acusações de crime contra Rafael e ele não quis ficar na delegacia, foi liberado e voltou para as ruas.

Dependência química

O ex-modelo, que virou mendigo por causa da dependência química, se mudou para o Rio de Janeiro, em 2013, para viver um romance com uma jornalista niteroiense chamada Clarissa. Desde então, Rafael tem altos e baixos devido à doença.

O casal teve dois filhos, mas acabou se separando em 2020. Clarissa pediu informações sobre o paradeiro de Rafael, enquanto a polícia não o encontrava.