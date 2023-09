João Batista Rocha está desaparecido desde 24 de setembro em Belém

João Batista Rocha, de 57 anos, está desaparecido desde o dia 24 de setembro no bairro do Atalaia, em Belém, quando saiu de casa, por volta das 18h, e até então não retornou. Pessoa com deficiência intelectual, ele necessita usar remédios controlados.

A professora Fátima Rocha, irmã do desaparecido, acredita que "os motivos que o levaram a ter essa atitude estão relacionados ao problema" dele. Ainda segundo a educadora, a família está "aflita, mas com esperanças de encontrá-lo com vida".

Um boletim de ocorrência sobre o caso foi registrado em uma delegacia no bairro da Marambaia. Foram realizadas várias buscas por João, porém, não obtiveram nenhuma novidade sobre a situação.

Há alguns anos, João também sumiu, e foi encontrado no bairro de São Brás por uma pessoa amiga da família, que o reconheceu e o levou de volta para sua casa.

Características físicas de João

Olhos castanhos, aproximadamente 1m70cm de altura, cabelos bem curtos e na maioria brancos. Estava sem camisa, de bermuda cinza e sandálias comum. Tem marcas de queimaduras no braço esquerdo, sofridas quando criança.

Contatos

Se você sabe ou tem informações sobre o paradeiro de João, entre em contato com a família pelos números (91) 98744-7467 - Fátima, 3281-5224 ou pelos os canais de comunicação do Grupo Liberal (Instagram, Facebook ou pelo Whatsapp (91 8565-7449). Qualquer outra informação também pode ser repassada à Polícia, pelo número 181.

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor de OLiberal.com)