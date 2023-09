Desaparecido: Filhas estão em busca do pai, Raimundo Ronaldo dos Santos

Raimundo Ronaldo dos Santos, de 71 anos, está desaparecido há aproximadamente um ano após ser levado para São Miguel do Guamá. De acordo com a filha, Liliam Brito, a família não faz ideia do paradeiro de Raimundo e está preocupada por o idoso ser desorientado e necessitar de cuidados.

Ainda segundo Liliam, que é a segunda filha de três irmãs, o genitor foi levado à força para a cidade de São Miguel do Guamá pela irmã caçula, Lucilene Brito, e desde então foi proibida de entrar em contato com Raimundo. Nesse mês, tentou visitar o pai e se deparou com a residência à venda, sem saber o paradeiro de Raimundo após o acontecimento.

“Não sei se ele está vivo, se está morto, não sei a situação que ele está”, relatou. Liliam registrou um boletim de ocorrência na Delegacia de Proteção ao Idoso (DIP) e continua aguardando pelas buscas.

Características de Raimundo Ronaldo dos Santos

O idoso de 71 anos é pardo, tem aproximadamente 1,63cm de altura, cabelo branco e olhos castanhos claros. Foi visto pela última vez na Passagem Rui Barbosa, N° 26, no bairro do Guamá, em Belém.

Se você sabe ou tem informações sobre o paradeiro entre em contato com o número (91) 987688804- Liliam Brito ou (91) 88505618- Luciana Brito.

Qualquer outra informação também pode ser repassada para o número da Polícia Civil- 180 ou para o Você Repórter, canal de denúncias do grupo OLiberal.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)