Desaparecido em Castanhal: Cassiane Ramos Fernandes está sumida desde a última terça-feira (08/08)

Cassiane Ramos, de 38 anos, está desaparecida desde a última terça-feira (08/08). De acordo com os familiares, ela saiu de Vigia no dia 4, com destino a Castanhal, para resolver problemas pessoais.

“Não sabemos o horário do embarque do ônibus, apenas que ela voltaria no dia seguinte, se conseguisse resolver tudo”, relatou a sobrinha, Bruna. No final de semana, Cassiane chegou a entrar em contato informando que retornaria de Castanhal na manhã da terça-feira.

Porém, ainda na segunda, dia 7, a família foi comunicada que ela havia embarcado para a cidade de São Miguel do Guamá. “Entramos em contato com os possíveis parentes que ela tem lá e nos disseram que ela não havia chegado. Não sabemos se ela realmente foi pra lá e nem onde possa estar”, completou Bruna.

Um boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia de Vigia, na tarde da quarta-feira (9), e os familiares aguardam por qualquer informação sobre o paradeiro de Cassiane.

Características de Cassiane Ramos Fernandes

Cassiane tem cor parda, 1,50cm de altura, cabelo liso preto e longo, e olhos castanhos claros. Foi vista pela última vez na Rodoviária de Castanhal, na manhã do dia 07/08.

Se você sabe ou tem informações sobre o paradeiro de Cassiane, entre em contato com o número (91) 98616-5367-Bruna ou (91) 985380223-Alexandra. Qualquer outra informação também pode ser repassada para o número da Polícia Civil (180) ou para o Você Repórter, canal de denúncias do grupo OLiberal.

(*Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)