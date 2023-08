Desaparecido em Rondon do Pará: Leonildo Jacinto de Brito está sumido há mais de 15 dias

Leonildo Jacinto de Brito, de 59 anos, está desaparecido desde 16 de julho na vila Nova Vitória, em Rondon do Pará. Conhecido como Nil, o produtor foi visto pela última vez às 14h do mesmo dia, antes de entrar em uma terra para buscar seu gado.

No dia seguinte, moradores encontraram a motocicleta de Leonildo. Segundo as informações recebidas pela família, o homem passou mal e foi encaminhado ao hospital. Após notarem o desaparecimento, amigos e familiares registraram o B.O na delegacia de Polícia Civil e fizeram buscas com apoio de Bombeiros Civis, mas não o encontraram.

“Já procuramos em todos os hospitais, de Marabá, Rondon e não encontramos nada. Não tem explicação. Fizemos as buscas três vezes com a Polícia e o Corpo de Bombeiros, mas não o achamos, então paralisaram”, relatou Ana Cleia, amiga de Leonildo.

De acordo com Ana Cleia, Leonildo trabalhava com produção de laticínios e morou por mais de trinta anos no KM 70, localizado em Rondon do Pará. Há poucos anos, havia se mudado para o assentamento Nova Vitória, onde desapareceu.

Características de Leonildo Jacinto de Brito

Leonildo, também conhecido como Nil, tem 59 anos, cabelo e olhos pretos. O produtor morava na região de Nova Vitória e no KM 70, ambos localizados em Rondon do Pará.

Se você sabe ou tem informações sobre o paradeiro de Leonildo entre em contato com o número (94) 992680176- Ana Cleia. Qualquer outra informação também pode ser repassada para o número da Polícia Civil- 180 ou para o Você Repórter, canal de denúncias do grupo OLiberal.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)