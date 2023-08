DESAPARECIDOS: Andressa Geovanna Figueiredo Rabelo está desaparecida em Belém desde 18 de agosto

Andressa Geovanna Figueiredo Rabelo, de 19 anos, está desaparecida desde a última sexta-feira (18/08). De acordo com os familiares, ela saiu de casa por volta das 19h30 e não retornou até então. Ela foi vista pela última vez na Praça Brasil, no bairro do Umarizal, em Belém, por meio de vendedores do local que disseram à mãe da moça ter a visto.

Rosiane Martins Figueiredo, tia de Andresssa, disse que a família está desesperada por não ter nenhuma informação da moça, que sumiu sem dar algum aviso prévio.

Ela diz ainda que o motivo do sumiço não teve motivação e pede para que Andressa dê um sinal de vida dizendo que está bem, para acalmar o desespero de sua mãe, Rosilene. "A gente acha que ela [Rosilene] entrou em pânico." relatou Rosiane. "A mãe dela, então, não está comendo, não esta dormindo, só chorando", disse a autônoma.

Um boletim de ocorrência foi registrado no domingo (20) e os familiares aguardam por qualquer informação sobre o paradeiro de Andressa.

A moça trabalha em um studio de pilates da tia e foi trabalhar normalmente horas antes de desaparecer.

Caracterísitcas de Andressa

A jovem possui porte físico forte, tem cabelos e olhos castanhos e mede por volta de 1,70m de altura

Contatos

Se você sabe ou tem informações sobre o paradeiro de Andressa, entre em contato com o número (91) 98048-6521 (Rosiane - tia) ou (91) 98041-9940 (Rosinele - mãe). Qualquer outra informação também pode ser repassada para o número da Polícia Civil (190).

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)