DESAPARECIDOS: qual site para procurar por uma pessoa desaparecida?

Em prol de auxiliar familías e amigos que procuram por desaparecidos, alguns sites foram desenvolvidos para que os procurantes utilizem as ferramentas para buscar pelos que sumiram e aumentar cobertura de divulgação do caso. Quando alguém some, é comum achar que deve aguardar um tempo mínimo para reportar o caso. No entanto, imediatamente deve-se registrar um boletim de ocorrência para que a Polícia Civíl tenha ciência do caso e abra as investigações, e que ele possa ser cadastrado em sites de buscas por essas pessoas. Algumas fundações sem fins lucrativos e até mesmo o Governo Federal criaram alguns sites para que divulgar informações fundamentais sobre pessoas desaparecidas. Confira alguns abaixo:

Desaparecidos do Brasil

O Desaparecidos do Brasil é um site que informa casos de pessoas desaparecidas em território brasileiro. O portal conta com ferramenta de filtro e busca para pesquisar por estados, nomes ou palavras-chaves referente ao caso.

Sinal Desaparecidos

O Sinal Desaparecidos é um sistema da Polícia Rodoviária Federal (PRF) que ajuda os familiares e amigos a registrarem de forma imediato o caso de uma pessoa desaparecida. Os policiais rodoviários federais são informados para que atuem em raio de 500 quilômetros do ocorrido, possibilitando a mais fácil e rápida localização das pessoas desaparecidas.

Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos (PLID-PA)

O Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos (PLID) é um serviço do Ministério Público do Estado do Pará (MPPA), que reúne em um banco de dados eletrônico - chamado SINALID (Sistema Nacional de Localização e Identificação de Desaparecidos) - os registros e notícias de pessoas desaparecidas e sobre a localização de corpos sem identificação. O sistema concentra informações de desaparecidos e se relaciona com dados contidos em outros bancos de dados de outras instituições.

Mães da Sé

O "Mães da Sé" é uma instituição fundada sem fins lucrativos que nasceu com objetivo de ajudar na localização de pessoas desaparecidas e evitar que esses casos ocorram no país. A associação trabalha juntamente com setores públicos e privados para que os casos de desaparecimento sejam solucionados e prevenidos, por meio de cobranças das autoridades responsáveis e promoção de valores humanos universais como solidariedade, dignidade, fraternidade e respeito.

