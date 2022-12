Pessoas desaparecidas: saiba o que fazer e quem acionar para iniciar as buscas

Em um período de um pouco mais de um mês, dois casos de desaparecidos ficaram conhecidos nas redes sociais. O primeiro, datado do dia 17 de novembro, quando um idoso deixou uma carta de despedida e saiu de casa. O segundo e mais recente, quando a jovem de 25 anos, identificada como Giselle Silva do Couto Coelho, saiu de residência em que mora na última quinta-feira (22) após uma discussão familiar. Em ambos, as famílias realizaram campanhas para fortalecer o apoio e localizar as pessoas o mais rápido possível.

Uma pessoa é considerada desaparecida quando não é encontrada nos lugares que tem o hábito de frequentar, não está na companhia de conhecidos e está incomunicável. A comunicação do desaparecimento de alguém deve ser a primeira medida adotada por familiares ou pessoas próximas. Há um dito popular que afirma que se deve esperar entre 24h e 72h para registrar a ocorrência, porém, tão logo seja percebida a ausência da pessoa, o indicado é que a comunicação seja um dos primeiros passos a ser realizado.

Levar uma fotografia do desaparecido quando for fazer o Boletim de Ocorrência também é aconselhável. Vizinhos, amigos e parentes devem ser informados sobre a situação, pois eles podem ter informações. Manter alguém no último local em que a pessoa foi vista é uma orientação importante.

Veja ações que devem ser feitas após o desaparecimento

→ Tentar rastrear os últimos passos: redes sociais, celular, amigos, família, escola, trabalho, etc…

→ Entrar em contato com Hospitais, Departamento Médico Legal (DML e/ou IML) para saber se o desaparecido não sofreu algum acidente ou foi vítima de violência

→ Ligar para o 190 da Polícia Militar, descrever as características e o local onde ocorreu o fato;

→ Registrar um BO na internet ou de forma presencial. Em todos os casos, é possível enviar fotos e dados sobre a pessoa;

→ Avisar amigos e conhecidos pelas redes sociais, divulgar cartazes em grupos, etc...