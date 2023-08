Maria Alvina Conceição Sousa está em busca da família biológica, em Belém

Maria Alvina Conceição Sousa está a procura da família biológica em Belém, no Pará. Ela nasceu no Hospital Municipal de Santarém, no oeste do estado, e foi entregue para adoção ainda no local pela genitora, de prenome Maria de Lurdes, a uma mulher chamada Raimunda Conceição Sousa, esposa de Antônio Ferreira de Sousa. Os dois já faleceram.

Na infância e juventude, Maria Alvina residiu na rua Haroldo Veloso, do bairro Prainha, em Santarém, com os pais adotivos. À época ela descobriu que a mãe biológica morava no mesmo bairro, mas tempos teria se mudado para Belém.

Desde a adoção, somente o pai biológico de Maria foi visitá-la, mas, depois sumiu e nunca mais deu notícias. Hoje com 43 anos, Maria Alvina tomou conhecimento de que tem outros irmãos biológicos e deseja conhecê-los. Atualmente, ela vive em uma comunidade localizada entre as cidades de Santarém e Rurópolis.

Maria acredita ter irmãos em Belém (Foto / Arquivo Pessoal)

Qualquer informação sobre a família biológica de Maria Alvina Conceição Sousa pode ser repassado para os números: (91) 99165-3396; (91) 99144-9454.

