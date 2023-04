DESAPARECIDOS: Josiane Alves da SIlva está desaparecida desde 2012

Josiane Alves da Silva está desaparecida desde o dia 8 de janeiro de 2012, quando saiu de casa para ir à igreja e nunca mais foi vista. A mulher saiu da residência onde morava, localizada no Residencial Amazônia, em Parauapebas, para ir a um ponto de van com destino ao Salão do Reino das Testemunhas de Jeová, no Bairro da Paz.

Nascida em 16 de maio de 1983, a moça teria 39 anos atualmente. Josiane trabalhava na “Casa das Cópias”, que fica ao lado do Cartório do 1º Ofício Emilio Gallo. Qualquer informação sobre o desaparecimento ou rapto de Josiane, pode ser repassada aos números de telefones: (94) 98124-1831, (94) 98808-2222 ou (94) 98806-4781.

As informações também podem ser repassadas para a Polícia Militar pelo número 190 ou para o Eu Repórter, canal de comunicação do Grupo Liberal para denúncias, reclamações e informações que auxilia sociedade em diversos casos

