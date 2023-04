Desaparecido: Francivaldo Fernando da Conceição Silva está desaparecido desde outubro de 2022

Francivaldo Fernando da Conceição Silva, de 36 anos, está desaparecido desde 20 de outubro de 2022. O rapaz natural de Mãe do Rio foi até Castanhal em busca do cartão de benefício da Bolsa Família e nunca mais retornou.

Antonio Carlos Fernando, irmão do desaparecido, disse que era costume Francivaldo viajar, mas nunca sem dar notícias. “Ele informou a gente, que se desse tudo certo, ele voltaria para Mãe do Rio”, contou. A família do desaparecido continua em busca do ente querido através das redes sociais e conhecidos. “Ele sempre foi assim de estar viajando para as cidades locais como Paragominas e Castanhal”, afirmou Antonio.

Características de Francivaldo Fernando da Silva Conceição

O desaparecido tem cerca de 1,60 cm de altura, olhos castanhos escuros e cabelo preto. Foi visto pela última vez entre 09h30 e 10h30 da manhã em Mãe do Rio, antes de partir para Castanhal. Se você viu Francivaldo ou sabe seu paradeiro entre em contato com os números: (91) 991351579- Antonio Carlos Fernando (Irmão), (91)991557480- Elenilda Fernanda (Irmã) ou (91) 991888841- Maria de Lourdes da Conceição (Mãe).

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)