DESAPARECIDOS: Gustavo Siqueira de Sousa está desaparecido há 9 meses

Gustavo Siqueira de Sousa, de 22 anos, está desaparecido desde o dia 09/08/2022. De acordo com a mãe do rapaz, Tatiane da Conceição de Azevedo Siqueira, o último contato feito com o rapaz foi quando foi até a casa dela, onde também morava, no bairro do Guamá, em Belém-PA. O jovem, que estava na casa da avó Marlene Juventina, de 75 anos, no bairro de Outeiro, foi até a residência onde morava com a mãe para buscar dinheiro, duas mochilas com roupas e documento de identificação.

Características de Gustavo Siqueira de Sousa

Gustavo Siqueira de Sousa tem olhos e cabelos castanhos, é magro e com altura por volta de 1,85m. Foi visto pela última vez na cidade de Belém-PA. Se você viu Gustavo Siqueira de Sousa ou sabe qualquer informação sobre o paradeiro dele, entre em contato com os números: (91) 98910-0021 (Tatiane) ou (91) 98538-6466 - Josiane, tia.

As informações também podem ser repassadas para a Polícia Militar pelo número 190 ou para o Eu Repórter, canal de comunicação do Grupo Oliberal para denúncias, reclamações e informações que auxilia sociedade em diversos casos

Relato da mãe

"Eu sou mãe, né? Fico imaginando onde ele está, o que se passa na cabecinha dele. A minha tia, que enquanto eu trabalhava ficava com ele, ela chora muito, todo dia ela chora por causa dele", disse Tatiane.

Ainda segundo ela, surgiram rumores de que pessoas viram o rapaz em um bar na fronteira entre os bairros Terra Firme e Guamá, na companhia de um homem e uma mulher. Outra versão relata que uma senhora, após ver fotos mostradas pela mãe, viu o rapaz com o braço machucado, perguntou se ele tinha família e ele respondeu que não sabia onde eles estavam. Outro rumor se baseia na versão de um senhor, que tem um comércio perto do da senhora, o viu também com o braço machucado e disse que o encaminhou para o Pronto Socorro do Guamá, e nunca mais foi visto.

