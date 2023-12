Empresário que desapareceu durante viagem à Suíça e foi encontrado na Espanha retorna ao Brasil

Já está no Brasil o empresário brasileiro Márcio Rodrigues da Silva, de 44 anos, morador de Itupeva (SP) que desapareceu por 13 dias durante uma viagem de negócios à Suíça. Em entrevista ao G1 de Sorocaba e Jundiaí, a esposa dele, Ana Lúcia Rodrigues, informou que o empresário retornou ao país nesta quinta-feira (7), mas ela não deu mais detalhes.

Márcio da Silva deixou de fazer contato com a família no dia 8 de novembro, pouco depois de mandar mensagens informando que tinha desembarcado em Zurique. Segundo a esposa, ele foi ao país europeu assinar documentos de um investimento que havia feito pela internet com uma empresa. Além de mandar vídeo e fotos para Ana Rodrigues, mostrando que havia aterrissado no aeroporto suíço, o empresário enviou um áudio no qual dizia que achava que havia "caído em uma cilada". Depois, ele não atendeu e nem respondeu mais as mensagem.

O caso passou a ser investigado pela Polícia Federal, com o apoio da Interpol, e também pela polícia local. Márcio foi encontrado no dia 21 de novembro, na Espanha, segundo a polícia de Zurique. Um cunhado do empresário chegou a afirmar ao G1 que o brasileiro foi mantido em cativeiro durante o tempo em que esteve desaparecido e sem poder fazer contato com a família. Já Ana Lúcia informou que, apesar do retorno do marido ao Brasil, eles não conseguiram conversar sobre o ocorrido até o momento.

As autoridades que investigam as circunstâncias do desaparecimento não divulgaram detalhes sobre como o homem foi encontrado.