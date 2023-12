Corpo em estado avançado de decomposição é encontrado em Zona Rural de Parauapebas

Um cadáver em estado de decomposição foi encontrado na estrada de acesso à Vila Cedere I, na Zona Rural de Parauapebas, na noite da última sexta-feira (1º). O corpo pode pertencer ao motorista de aplicativo Wyllyane Marques da Silva, de 32 anos, que estava desaparecido desde o dia 28 de novembro. Uma guarnição da Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência. O Instituto Médico Legal (IML) também esteve na região para remover o corpo da vítima e realizar as perícias necessárias.

As informações iniciais são de que Wyllyane desapareceu por volta das 19h da terça-feira (28). O veículo queimado foi encontrado no mesmo dia, no bairro Nova Vida. Em entrevista ao Correio Carajás, o delegado Melquesedeque da Silva Ribeiro, da Polícia Civil, afirmou que é possível que o corpo encontrado seja do motorista, já que os horários de rota em que ele foi visto batem com o desaparecimento e queima do veículo da vítima.

“Até o momento, pode ser, sim, que seja esse rapaz que está desaparecido. Ele era motorista de aplicativo e a rota que foi vista, tanto na ida quanto na volta, é no horário provável do desaparecimento e da queima do veículo, que aconteceu em um bairro da região urbana do município e pode indicar que seja o corpo do rapaz. Mas ainda estamos aguardando confirmações para chegar a essa conclusão”, disse o delegado.

Já o veículo, que pertencia ao motorista de aplicativo, foi encontrado com marcas de uso. “Pela placa que deixou marcas residuais, tudo indica que se trata do carro utilizado pelo Wyllyane”, complementou a autoridade.

O corpo do motorista foi encontrado amarrado com as mãos para trás e em avançado estado de decomposição. A família da vítima foi encaminhada para o IML de Parauapebas para acompanhar a perícia do corpo e fazer o reconhecimento.

Em nota, a Polícia Civil confirmou que o corpo foi encontrado em estado de decomposição. “O caso é investigado pela equipe da Seccional de Parauapebas”, acrescentou.