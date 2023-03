Mulher trans é encontrada morta em Parauapebas, sudeste do Pará

Uma mulher trans foi encontrada morta nas primeiras horas da manhã do último sábado (25), em um matagal na Rua São Luiz, no bairro Nova Vitória, em Parauapebas, no sudeste do Pará. A suspeita é de que a vítima tenha sido assassinada a pauladas, já que apresentava lesões na região da cabeça. O corpo não foi identificado.

Segundo informações do Portal Pebão, a mulher foi vista na noite anterior, na sexta-feira (24), em uma festa no bairro Palmares Sul.

A Polícia Militar foi acionada e isolou a área até a chegada da Polícia Civil, que investiga o caso. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para fazer a remoção do corpo.

A Redação Integrada solicitou mais detalhes do caso às polícias Civil e Militar, e aguarda um posicionamento.

Pará lidera mortes de trans na Região Norte

Parauapebas apareceu no levantamento da Rede Trans Brasil, divulgado no início deste ano, que aponta o Pará como o estado que lidera a morte de pessoas trans na Região Norte. O município registrou assassinatos violentos dessa população em 2022, assim como Canaã dos Carajás, Tucuruí - ambos no sudeste do Pará - e Castanhal - nordeste.

Em setembro do ano passado, uma mulher trans, identificada como Victoria Gomes, foi morta a tiro no bairro Beira Rio I, em Parauapebas, e uma outra, que também se chama Vitória, foi baleada na região da perna, mas sobreviveu e foi socorrida. Em novembro, o suspeito dos crimes, Expedito Leite de Souza, de 38 anos, foi preso na cidade.

Já em 2023, pelo menos um outro caso de assassinatos de pessoas trans foi registrado no Pará e, dessa vez, na capital paraense. Em fevereiro, uma mulher travesti foi assassinada a golpes de faca no bairro Cruzeiro, no distrito de Icoaraci, em Belém.