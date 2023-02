Travesti é esfaqueada e morre no local, na Orla de Icoaraci

Uma mulher travesti foi assassinada a golpes de faca no final da manhã do sábado (11), na rua Siqueira Mendes, entre a travessa Pimenta Bueno e a avenida Doutor Lopo de Castro, no bairro Cruzeiro, no distrito de Icoaraci, em Belém. Informações preliminares dizem que os dois teriam entrado em uma discussão depois que a mulher jogou fora uma panela com feijão, então o homem a esfaqueou.

A Polícia Científica do Pará (PCPA) confirmou o acionamento por volta das 13h30. O autor do crime, que não teve o nome divulgado, foi apresentado por policiais militares e preso em flagrante pelo crime de homicídio.

Em nota enviada a Oliberal.com, a Polícia Militar informou que a vítima foi encontrada próximo ao trapiche e apresentava ferimentos, possivelmente de arma branca. Os militares fizeram buscas na área para localizar o suspeito do crime, que foi capturado na praia do Cruzeiro. O homem foi preso e conduzido à 8º Seccional Urbana de Icoaraci.

A área do crime foi isolada pela Polícia Militar do Pará (PMPA) para o trabalho da perícia. A Polícia Civil do Pará (PCPA) também compareceu ao local do acidente e registrou o boletim de ocorrência. O corpo da vítima foi encaminhado para necropsia no Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica do Estado do Pará (PCEPA), e posteriormente será liberado aos familiares. A investigação para apurar todas as circunstâncias do acidente segue em andamento na Polícia Civil.

Também por meio de nota, a Polícia Civil informou que “o caso foi registrado na Seccional de Icoaraci. O autor do crime foi apresentado por policiais militares e preso em flagrante pelo crime de homicídio”.