Suspeito embriagado agride duas pessoas e quebra mesas em bar de Parauapebas

Um homem, não identificado, foi preso após causar confusão em um bar de Parauapebas, no sudeste paraense, na madrugada deste sábado (27). Ele estava embriagado e teria agredido fisicamente duas vítimas, que também estavam no estabelecimento comercial. O suspeito quebrou várias mesas do lugar durante o tumulto. O motivo do desentendimento não foi informado pelo suspeito.

A Polícia Militar relatou que uma das vítimas ligou para o 190, ainda do local, e pediu ajuda, contando que o homem estava alterado. Durante a abordagem, o homem se recusou a oferecer a identidade e não portava documentação. Ele apenas tinha vários hematomas pelo corpo.

Os agentes levaram o homem para a delegacia e, agora, está à disposição da Justiça.

O Grupo Liberal solicitou nota para a Polícia Militar e a Polícia Civil para saber mais informações sobre o caso, e segue aguardando uma resposta.