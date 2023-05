Homem baleado invade casa em Parauapebas para fugir de assassino e morre no quintal

Zildo Pinto da Silva, de 36 anos, foi morto a tiros, no final da noite desta sexta-feira (5), em Parauapebas, sudeste do Pará. Por enquanto, não há pistas das motivações para a morte dele. No entanto, algo que chamou a atenção de moradores do bairro Vale do Sol foi a fuga desesperada do rapaz para fugir do assassino. Ele chegou a invadir uma casa que estava com a porta aberta para tentar se esconder, mas acabou desfalecendo no quintal do imóvel. A vítima iria completar 37 anos no próximo sábado.

O rapaz estava caminhando pela rua Jorge Correa quando teria sido surpreendido por um homem com arma em punho, que saiu de um terreno abandonado. O desconhecido fez um disparo que acertou Zildo no peito. Ferido, ele começou a correr para fugir. Na porta de uma casa, havia uma mulher conversando com vizinhos. O homem então entrou no imóvel e seguiu correndo até o quintal, onde tentou pular o muro e não conseguiu. Enquanto procurava um lugar para se esconder, não resistiu e acabou morrendo sentado.

Na cintura de Zildo foi encontrada uma faca. Não se sabe por qual razão ele portava a arma e nem por qual razão alguém iria querer o rapaz morto. A vítima era do Maranhão e estava morando em Parauapebas há cerca de um ano. O corpo dele foi removido para perícia e as polícias Civil e Militar estão em diligências para localizar o suspeito do homicídio.

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.