Menina encontrada em Novo Repartimento está bem, diz diretora do centro de acolhimento

A criança encontrada sábado (18) no município de Novo Repartimento, sudeste do Pará, está bem, de acordo com informações do Centro de Acolhimento Querubim, casa de assistência onde está sendo acompanhada. A menina, com idade aproximada de 10 anos, levantou suspeita de ser Isabela Lima Mendes do Amaral, criança desaparecida em Marabá há mais de um mês.

De acordo com Suzana Paiva, coordenadora do centro de acolhimento, a criança passa bem, entretanto, não é possível dar mais detalhes sobre seu estado de saúde, nem confirmar se ela já conse ou não relatar algo do que aconteceu, uma vez que seu estado inicial, quando foi encontrada, era de choque - sem conseguir se comunicar.

Suzana afirma, apenas, que a Polícia Civil já compareceu ao centro de acolhimento, fez registros fotográficos e colheu as digitais da criança. O centro não foi informado de que a criança passaria por um exame de DNA - possibilidade levantada segundo informações do Disque Denúncia, em Marabá, concedidas ao site Correio de Carajás neste domingo (19).

A menina, cuja identidade ainda é um mistério, levantou suspeitas de ser Isabela Lima Mendes do Amaral, criança desaparecida desde 11 de maio, em Marabá, após a mãe ter sido encontrada morta dentro de casa e o padrasto, suspeito de feminicídio, ter sido encontrado morto debaixo de uma carreta, na rotatória do Km 6, em Nova Marabá - morte apontada como suicídio.

A menina, em Novo Repartimento, foi encontrada na noite de sábado (18) por uma equipe do Conselho Tutelar, caminhando próximo a uma rodovia. Ela estava visivelmente desnutrida e debilitada, sem conseguir falar.

