Criança perdida é localizada em Novo Repartimento

Uma criança, com idade aproximada de 10 anos, foi encontrada desacompanhada no município de Novo Repartimento, no sul do Pará. Inicialmente, a suspeita da Polícia Civil era de que ela fosse a menina Isabela Lima Amaral, dada como desaparecida desde o dia 11 de maio deste ano, em Marabá. Porém, o pai dela, Ademar Souza, confirmou não ser a filha dele e as buscas seguem.

A criança encontrada em Novo Repartimento está viva, mas debilitada e já sendo atendida. Equipes da Polícia Civil e do Disque-Denúncia da região estão tentando localizar a família da criança e confirmar a identidade dela.

Por telefone, o pai da menina Isabela disse que continua contando com a ajuda da população para tentar localizar a filha. Quaisquer informações que possam ajudar a localizar a criança, podem ser repassadas ao Disque-Denúncia (181). Não é preciso se identificar e a ligação é gratuita. Caso a informação seja mais urgente, o ideal é ligar para o Centro Integrado de Operações (190).

Relembre o início do Caso Isabela

Tudo começou na manhã do último dia 11 de maio, quando o corpo de Gleiciane Amaral, mãe da menina desaparecida, foi encontrado, já em estado de decomposição, dentro de sua residência na Folha 16, Nova Marabá, onde morava com o companheiro e a filha. Colegas de trabalho de Eliezer Amaral – que é técnico eleitoral – foram procurar por ele em sua casa, uma vez que ele já estava há muitos dias sem ir ao trabalho. Ao entrarem no local, os colegas de Eliezer identificaram o cadáver de Gleiciane e acionaram as autoridades.

VEJA MAIS

De acordo com o cabo Marlyson, policial militar que atendeu a ocorrência, relataram que uma marreta foi encontrada na cena do crime. Apenas depois das investigações feitas pelo Instituto Médico Legal (IML) e pela Polícia Civil é que será possível determinar mais detalhes do que teria acontecido no local. A investigação aponta para um possívcaso de feminicídio.

Eliezer Amaral estava desaparecido há cerca de 20 dias. Por volta das 13 horas, o corpo dele foi encontrado debaixo de uma carreta. O veículo e o cadáver estavam na rotatória do Km 6 (Nova Marabá). O homem era lotado no Fórum Eleitoral de Marabá.