Corpo de mulher é encontrado em decomposição, em Nova Marabá

Na manhã de terça-feira (11) o corpo de Gleiciane Amaral foi encontrado, já em estado de decomposição, dentro de sua residência na Folha 16, Nova Marabá, em Marabá. O principal suspeito de praticar o crime é o esposo, Eliezer Amaral, que está desaparecido há cerca de 20 dias e foi embora levando a filha do casal. A investigação aponta para um caso de feminicídio. Com informações do portal Correio de Carajás.

O corpo de Gleiciane foi encontrado quando colegas de trabalho de Eliezer – que é técnico eleitoral – foram procurar por ele em sua residência, uma vez que ele já estava há muitos dias sem ir ao trabalho. Ao entrarem na casa, os colegas de Eliezer identificaram o corpo de Gleiciane e acionaram as autoridades.

Informações preliminares repassadas pelo cabo Marlyson, policial militar que atendeu a ocorrência, relataram que uma marreta foi encontrada na cena do crime. Apenas depois das investigações feitas pelo Instituto Médico Legal (IML) e pela Polícia Civil é que será possível determinar mais detalhes do que teria acontecido no local.

“Desde já informamos que todo o sistema de Segurança Pública está empenhado em elucidar o caso”, disse Marlyson. A chefia da 23ª Zona Eleitoral, em Marabá, ficou de comunicar oficialmente o ocorrido ao Tribunal Regional Eleitoral do Pará.