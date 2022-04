Vídeo: Mulher é atropelada pelo ex ao voltar de delegacia e pedir medida protetiva

Uma tentativa de feminicídio foi flagrada por câmeras de segurança em São Mateus, distrito da zona leste de São Paulo. O caso aconteceu na última sexta-feira (15), quando a vítima, uma mulher, de 35 anos, foi atacada pelo ex-marido quando voltava de uma Delegacia de Defesa da Mulher, onde havia registrado um boletim de ocorrência contra o acusado. As informações são do site G1.

As cenas registradas chocam pela violência com que o homem lança o próprio carro contra o veículo onde estavam também os três filhos do casal e o atual namorado da vítima. Em seguida, ele desce do veículo e, armado com uma barra de ferro, agride a ex-mulher com uma barra de ferro.

VEJA MAIS

Após o ataque o agressor, identificado como Marcos da Silva Correia, de 36 anos, deixa o local corrrendo. Em entrevista à TV Globo, a vítima disse que vinha sendo ameaçada pelo ex, que não aceitava o término do relacionamento. Ela, inclusive, havia acabado de registrar um boletim por ameaça e injúria e solicitado medida protetiva na 8ª DDM, de São Matheus, contra o ex-companheiro.

Na colisão, além de uma das filhas do casal, de 8 anos, algumas pessoas que estavam na calçada, próximo do local, ficaram feridas. A vítima e a filha foram levadas para o Pronto Socorro de Tatuapé. Pelas redes sociais, a mulher relatou que a menina teve fratura na perna e passará por cirurgia. O caso foi registrado como violência doméstica, lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e tentativa de feminicídio.