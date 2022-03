Filhas morrem tentando salvar a mãe de ataque do padrasto

Duas jovens morreram após serem esfaqueadas enquanto tentavam proteger a mãe do padrasto, principal suspeito. O crime aconteceu no domingo (20), em Santa Maria de Jetibá, no Espírito Santo.

Angélica Oto Hammer, de 24 anos, morreu ainda no local do crime após ter sido golpeada com um facão. Já a irmã, Fernanda Oto Hammer, de 16 anos, chegou a ser levada para o hospital, mas não resistiu, conforme as informações confirmadas pelo pai biológico da adolescente. A mãe, Evanilda Oto Hammer, de 45 anos, segue internada no Hospital Estadual de Urgência e Emergência.

Segundo os levantamentos da Polícia Civil, o padrasto, identificado como Valdeni Plaster, usou um facão para ferir as vítimas.

“No local foi constatado que uma das enteadas do suspeito já estava em óbito e as outras duas vítimas estavam feridas e precisaram ser socorridas para um hospital da região. O suspeito não foi localizado no momento do fato. O caso foi encaminhado à Polícia Civil para investigação e buscas seguem sendo realizadas”, informou a PC por meio de nota.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supevisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política)