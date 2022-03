Adolescente é morta com 15 facadas; corpo foi abandonado em área de mata

​Uma adolescente de 16 anos foi assassinada com 15 golpes de faca, na tarde do último sábado, 5, em Santana do Araguaia, no sul do Pará. O corpo da jovem foi abandonado e encontrado numa área de mata, próximo da Ponte do Balneário “Piscinão”. Com informações do site Debate Carajás.

Segundo informações da Polícia Militar, o cadáver foi encontrado por garis que realizavam serviços de limpeza na área. A jovem pode ter sido morta em outro lugar e “desovada” próximo ao “Piscinão”. Uma faca foi encontrada nas imediações do corpo que apresentava sinais de cerca de 15 perfurações.

O corpo da adolescente foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), onde passou por exames de perícia médica. A apuração inicial da polícia aponta que o crime tem características de feminicídio ou vingança. Mas o caso ainda é um mistério para as autoridades policiais, que continuam investigando o crime. Qualquer informação que ajude na identificação e localização do suspeito pode ser repassada ao Disque-Denúncia, no número 181.