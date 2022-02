Homem morre após tentar assaltar vítima e cair em cima da própria faca

Um homem morreu após cair em cima da própria faca ao tentar assaltar três pessoas, em Vitória, no Espírito Santo. Uma das vítimas foi esfaqueada e precisou passar por cirurgia. O caso aconteceu no último domingo (20). O estado de saúde dela não foi revelado.

Tudo teria começado quando o suposto ladrão tentou assaltar um jovem e duas mulheres. Mas, ele não contava que o segundo homem entraria em luta corporal com ele. Ambos caíram no chão e o primeiro homem desferiu várias facadas contra a vítima. Neste momento, o suspeito caiu acidentalmente sob a faca e ficou ferido.

As três vítimas conseguiram fugir. O primeiro homem fugiu, mas não resistiu por causa da gravidade do ferimento e morreu no meio da rua.

(*Estagiária Amanda Martins, sob supervisão da coordenadora de OLiberal.com, Heloá Canali)