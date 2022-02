Assaltante pula de moto em movimento para roubar estudantes em Ananindeua; vídeo

Dois homens foram presos por uma guarnição do 6º Batalhão de Polícia Militar, na tarde desta quinta-feira (3), depois de roubarem vários estudantes no bairro da Cidade Nova, em Ananindeua. A ação dos criminosos foi registrada por câmeras de segurança. O vídeo mostra três alunos sendo abordados pela dupla, que chega de motocicleta, na saída da escola. O assalto ocorreu no início da tarde, quando o movimento de pessoas pela área costuma ser mais fraco.

Em determinado momento, o rapaz que vem na garupa pula na direção dos estudantes, ainda com o veículo em movimento. Ele parte para cima das vítimas e rouba o celular de dois alunos. O terceiro estudante, ao perceber o assalto, sai correndo.

Uma outra câmera, que registrava a movimentação da rua no sentido contrário, mostra os criminosos fugindo do local. Logo após o assalto, as vítimas avistaram uma viatura do 6° BPM e, a partir da descrição dos dois assaltantes fornecida pelos alunos, os policiais conseguiram localizar a dupla em uma alameda próxima de onde tudo ocorreu.

Segundo a PM, a motocicleta que aparece nas imagens do circuito de segurança é roubada. Com os suspeitos, a polícia encontrou vários celulares e itens subtraídos em outros assaltos feitos pela dupla no bairro, além de um simulacro de arma de fogo, que era utilizado para praticar os crimes.

Após a prisão, os acusados foram apresentados na Seccional Urbana da Cidade Nova e os produtos roubados foram devolvidos para as vítimas.