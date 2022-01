VÍDEO: Câmeras de segurança flagram homens roubando carro em Ananindeua

Na tarde desta quinta-feira (20), câmeras de segurança registraram o momento em que quatro homens se aproximaram deste carro de cor prata e anunciaram o assalto. Uma das vítimas conversou com a reportagem de O Liberal. "A gente estava colocando os materiais de aniversário que íamos montar dentro do carro, quando vieram dois pra cima da gente e os outros dois foram por trás. Um dos assaltantes que me abordou já veio apontando a arma pra mim e pedindo pra eu entrar em casa e pedindo a chave do carro", detalhou.

É possível ver nas imagens que a rua está bem movimentada, mas a ação dos criminosos foi tão rápida que os vizinhos não perceberam que as mulheres estavam sendo roubadas. "Na hora do roubo, outro assaltante foi pra cima da minha amiga e puxou a bolsa, tanto que machucou o ombro dela. Como eles viram que tinha muita coisa no banco de trás, os quatro entraram na parte da frente e fugiram", disse uma das vítimas.

Policiais militares do 29º batalhão foram acionados para tentar encontrar os assaltantes e, durante rondas, foram informados via Ciop que homens estariam cometendo roubos na área de Ananindeua. "Durante rondas nossa guarnição conseguiu se deparar com o veículo, bem na horas em que eles iriam roubar mais vítimas, e quando viram nossa viatura, eles empreenderam fuga. Daí iniciamos uma perseguição, com intensa troca de tiros", informou o Sargento Kleiton.

Os suspeitos colidiram com outra viatura da PM e fugiram, mas os militares conseguiram prender um deles. O veículo apreendido e um dos assaltantes foram apresentados na Uipp do Distrito Industrial.

Quaisquer informações que possam ajudar na localização dos outros suspeitos podem ser repassadas ao Disque-Denúncia (181) ou ao Centro Integrado de Operações (Ciop, no telefone 190). Não é preciso se identificar e a ligação é gratuita.