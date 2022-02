Comerciante reage a tentativa de roubo e mata assaltante a tiros, em Tucuruí

Um homem identificado como Marcos Assis da Silva foi morto a tiros na manhã da última sexta-feira (4), em Tucuruí, sudeste do Pará. De acordo com informações da polícia, ele teria acabado de cometer um assalto em um escritório comercial, no bairro Bela Vista, quando foi alvejado pela vítima do roubo, um comerciante local. Uma arma de fogo que teria sido usada pelo suposto assaltante foi apreendida. O caso está sendo investigado pela 15ª Seccional Urbana de Polícia Civil.

Segundo apuração do portal Debate Carajás, o caso foi registrado por volta das 11h. O comerciante que fez os disparos, cujo nome não foi divulgado, relatou aos policiais que Marcos Assis teria invadido o escritório comercial localizado na avenida Sônia Neri, atrás do prédio do Departamento de Trânsito do Pará (Detran), anunciando o assalto. O homem estava com um revólver calibre 38, que usou para roubar as vítimas.

Ao sair do imóvel e tentar fugir em uma motocicleta, o assaltante foi atingido por cerca de quatro tiros disparados pelo comerciante. Marcos caiu no meio da rua e ainda chegou a ser socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu. Com ele foram encontradas uma arma de fogo e objetos roubados.

O corpo de Marcos Assis foi periciado pela Polícia Científica do Pará (PCP) e removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Tucuruí, onde vai passar por exame necroscópico e depois será liberado para sepultamento. Um inquérito policial foi instaurado na delegacia local para investigar o caso.