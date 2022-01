Polícia Civil prende assaltante com fama de violento no bairro da Sacramenta

Policiais Civis da Sacramenta prenderam em flagrante Pedro Henrique Farias Marinho, na tarde desta quarta-feira(26). Ele é acusado de ter roubado uma barbearia, no bairro. O crime aconteceu na última terça-feira. "A Polícia Civil foi às buscas, depois que soube do assalto que aconteceu na barbearia e conseguiu prender em flagrante hoje, próximo de sua residência após denúncias anônimas" disse o delegado Arthur Nobre, diretor da seccional da Sacramenta.

De acordo com a PC, Pedro agiu com bastante violência. Durante a ação, ele sacou uma arma de fogo da cintura e anunciou o assalto. Uma câmera de segurança próxima ao estabelecimento, registrou o momento que Leandro atira pra dentro da barbearia e corre.

Momentos após o assalto, as vítimas gravaram as marcas dos tiros que atingiram a parede do salão. A barbearia estava cheia quando Leandro fez os disparos, de acordo com a PC, por sorte, não acertou nenhuma pessoa. Pedro Henrique Farias Marinho, foi apresentado na Seccional Urbana da Sacramenta e responderá pelos crimes pelos crimes de roubo circunstanciado.