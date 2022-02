Homem joga frango abatido contra assaltante para evitar fuga; vídeo

Um homem jogou um frango abatido contra um assaltante para evitar que o suspeito fugisse do local do crime. As pessoas que estavam próximas do estabelecimento conseguiram segurar o criminoso. O caso aconteceu na manhã desta terça-feira, em Fortaleza. As informações são do G1 Ceará.

O homem, que está de capacete, aparece na porta do estabelecimento e aborda uma pessoa, tomando o celular. Quando o suspeito tenta sair do comércio, um homem atira um frango abatido contra ele. Nas redes, muitos internautas compartilharam o vídeo do momento.

Em seguida, o criminoso tenta fugir em uma moto, mas surge uma mulher com um revólver que dispara na direção do suspeito. Ele é impedido por três homens e cai da motocicleta. Antes de fugir, ele ainda joga o aparelho celular no chão para tentar enganar as pessoas.

A polícia investiga o crime, a Secretaria da Segurança afirma que usa as imagens das câmeras de segurança para tentar identificar o criminoso.