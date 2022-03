Homem é morto com 13 facadas e jogado em calçada

O corpo de Nilson Souza da Silva, de 40 anos, foi encontrado jogado na calçada de uma residência no início da manhã do sábado (5), por cima de uma poça de sangue, em Parintins, no Amazonas. O homem foi morto durante a madrugada. O cadáver tinha diversas perfurações. As informações são do Portal do Holanda.

A perícia concluiu que a vítima foi morta com 13 facadas pelo corpo. Antes de morrer, Nilson teria entrado em luta corporal para tentar se salvar.

O suspeito do homicídio foi visto por uma testemunha, mas está foragido. O caso é investigado pela Polícia Civil.