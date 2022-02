Esposa mata marido com 11 facadas com a ajuda do amante e joga corpo em vala

Uma mulher foi presa acusada de matar o marido, na terça-feira (15), em Campo Grande (MS). Douglas Novaes Rocha, de 27 anos, foi assassinado pela esposa e pelo amante dela enquanto a vítima dormia. Em conversa com a polícia, a mulher afirmou que estava “cansada das ameaças” que sofria do marido.

Mayra de Lima Luna, de 22 anos, confessou ter matado o marido com 11 facadas com a ajuda do amante, que está foragido. Ela disse que o marido chegou bêbado. Ela esperou que ele dormisse para cometer o crime.

Segundo o delegado, Mayra ligou para o amante assim que a vítima dormiu, e juntos desferiram diversas facadas, depois colocaram o corpo no carro de Douglas e saíram. O corpo foi jogado em uma vala de uma propriedade rural.

Trabalhadores de uma oficina encontraram o corpo da vítima com diversas perfurações, em várias regiões: garganta, nuca, mão esquerda, tórax, peito, ombro esquerdo e nas costas.

A hipótese trabalhada pela polícia é de que a esposa e o amante premeditaram o crime. O caso registrado como homicídio, agora é investigado como homicídio qualificado, emboscada e recurso que dificultou a defesa da vítima.

*Emilly Melo, estagiária,sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política.