Jovem de 24 anos é morta a tiros na frente do marido dentro de carro de aplicativo

Na noite deste domingo (13), uma mulher de 24 anos foi morta a tiros dentro de um carro de aplicativo, no bairro Jorge Teixeira, na zona Leste de Manaus, no Amazonas. O marido dela também estava no veículo, mas não sofreu ferimentos. As informações são do Portal do Holanda.

De acordo com testemunhas, Débora Raiane Prado solicitou uma corrida de aplicativo e embarcou em um carro modelo Fiat Mobi junto com o marido na comunidade Valparaíso com destino ao bairro Coroado.

Durante o trajeto, quando eles trafegavam pela Avenida Brigadeiro Hilário Gurjão, um outro veículo modelo Voyage interceptou o carro em que as vítimas estavam. Criminosos atiraram várias vezes na direção do banco traseiro e Débora foi atingida na cabeça.

Ela ainda foi levada para o Hospital Platão Araújo, pelo motorista de aplicativo, mas não resistiu aos disparos e morreu na unidade. No veículo atingido, era possível ver três marcas de tiros.

O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) e até o momento não há detalhes sobre a possível motivação do crime. A vítima deixa um filho de 6 anos.