Idosa é morta a marretadas; suspeito passa mal, tem convulsão e é preso

Dulcinea Polli de Almeida, de 66 anos, foi assassinada a golpes de marreta dentro da própria casa, na área rural de Pedro Toledo, no interior de São Paulo. O suspeito de ter cometido o assassinato é um homem de 36 anos, que sofreu uma convulsão e desmaiou no local. Ele foi preso em flagrante pela polícia. O crime aconteceu na madrugada deste domingo (13). As informações são do Metrópoles.

Segundo informações repassadas pela Secretaria de Segurança Pública, a vítima foi encontrada morta pelo irmão, que foi acionado por um vizinho. O suspeito foi identificado como José Alexandre Cavalcante. A mulher o conhecia, mas os dois não tinham proximidade.

Na residência, o irmão da idosa encontrou as portas da casa abertas e Dulcinea já sem vida. A marreta que possivelmente foi usada no crime foi encontrada próximo ao corpo de Dulcinea. As causas do crime devem ser levantadas pela Polícia Civil local.

José Alexandre foi achado desacordado e levado para um hospital. Depois de socorrido, ele foi levado para a Delegacia de Peruíbe, onde o caso foi registrado e será investigado.