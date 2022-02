Corpo de modelo é encontrado em tumba de cavalo 10 anos após desaparecimento

O desaparecimento da modelo norte-americana Kara Nichols finalmente começou a ser esclarecimento. Na semana passada, os restos mortais da jovem, que sumiu com apenas 19 anos, foram encontrados enterrados em um túmulo de cavalo, quase uma década depois da última vez em que ela foi vista. As informações são do Metrópoles.

De acordo com a polícia de Colorado, estado em que ocorreu o crime nos Estados Unidos, o principal suspeito foi identificado como Joel Hollendorfer, de 46 anos. Ele foi preso pelo assassinato em segundo grau da modelo e deverá responder por adulterar as provas do crimes, conforme detalhou o comunicado do gabinete do xerife do condado de El Paso.

Nichols foi vista com vida pela última vez em 9 de outubro de 2012. Cinco dias depois, a polícia a considerou desaparecida. Na última segunda-feira (7), policiais encontraram os restos mortais dela em um saco de lixo enterrado sob a cova de um cavalo, na fazenda dos pais de Hollendorfer. Logo em seguida, confirmou-se que se tratava de Kara Nichols.

Segundo veículos jornalísticos do país, Nichols trabalhava como acompanhante quando desapareceu. Registros telefônicos revelaram conversas sobre encontros sexuais entre ela e Hollendorfer. Segundo o acusado, os dois nunca se encontraram efetivamente.

A fazenda da família do suspeito se tornou um local de investigação constante, mas as escavações sempre encontravam túmulos de animais. No mês passado, porém, houve uma reviravolta durante o depoimento de uma ex-mulher de Hollendorfer. Aos investigadores, ela relatou que, em 2014, depois que o pai de Hollendorfer morreu, o então companheiro confessou ter contratado uma acompanhante, feito sexo com ela e, acidentalmente, a estrangulado.

A mulher disse ainda que os pais ajudaram Hollendorfer a esconder o assassinato e que ele enterrou o corpo "em uma velha cova de cavalo com sacos plásticos e cal". Um metro abaixo do cadáver do animal, a polícia “encontrou plástico preto que se acredita ser um saco de lixo”. Lá estava uma mão e o que sobrou dos restos mortais de Nichols.