Adolescente é decapitada pelo marido e cunhado dele após suspeita de adultério

Uma mulher, de 17 anos, foi assassinada pelo marido e pelo cunhado dele após suspeita de adultério, no último domingo (6), em Ahvaz, capital da província do Khuzestan, no sudoeste do Irã, segundo as informações da agência ISNA (agência de Notícias dos Estudantes Iranianos). Mona Heidari, casou quando tinha 12 anos, e deixou um filho de 3 anos. As informações foram divulgadas pelo portal G1.

O homem desfilou pela rua sorrindo com a cabeça da vítima e a cena foi registrada e divulgada na rede iraniana, chocando o país. Os dois homens foram detidos pela polícia nesta segunda-feira (7) "durante uma incursão no seu esconderijo", anunciou a polícia local.

"Um ser humano foi decapitado, sua cabeça foi exibida nas ruas e o assassino se orgulhava disso. Como podemos aceitar tamanha tragédia? Devemos agir para que os feminicídios não voltem a acontecer", afirmou o jornal reformista "Sazandegi".