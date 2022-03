Homem é preso por assassinar a companheira a facadas, em Paragominas

Um homem identificado como Dário Paiva de Souza, cuja idade não foi divulgada, foi preso pela Polícia Militar sob suspeita de matar sua companheira, Valdirene do Socorro Travassos, de 49 anos, a facadas por volta de 22h30 do último sábado, 26, no bairro Laércio Cabeline II, em Paragominas, região sudeste do Pará. Os dois estavam juntos há quase 10 anos. Com informações do Folha do Progresso e da TV Liberal

Segundo as Polícias Civil e Militar, Dário fugiu do local após o crime, mas foi preso em flagrante pela PM, na rua Lauro Martins, e encaminhado para a 13º Seccional de Polícia Civil.

No velório realizado em uma igreja evangélica, nesta segunda-feira (28), familiares e amigos estavam comovidos com a morte violenta de Valdirene Travassos. Testemunhas disseram à polícia que a dona de casa e Dário discutiram e então, Valdirene teria saído da casa para ir até à casa da irmã dela quando foi assassinada por ele no meio da rua.

O delegado afirmou que segundo as testemunhas ouvidas, entre vizinhos, o casal tinha um relacionamento conturbado, com brigas e discussões constantes.

Ainda, segundo a PC, esta não é a primeira vez que Dário assassina uma companheira à faca. "Após a prisão, verificamos que este mesmo cidadão há alguns anos já havia cumprido 10 anos de pena por ter também assassinado à esposa, também a golpes de facas, à época", afirmou o delegado Pedro Rocha. Dário tinha sete filhos com a esposa e a matou com 17 facadas.

TENTOU ESCAPAR DO CRIME DE FEMINICÍDIO

Após cometer o homicídio, Dário fugiu para um outro bairro, mas ainda na madrugada de domingo, ele foi preso em flagrante por uma guarnição da Polícia Militar. Dário Souza deverá responder pelo crime de feminicídio.

Segundo o Código Penal, feminicídio é o assassinato de uma mulher cometido por razões da condição de sexo feminino, ou seja, quando o crime envolve violência doméstica e familiar e menosprezo ou discriminação à condição de mulher.

De acordo com o artigo 121 do Código Penal, matar alguém tem pena de prisão de seis a vinte anos. Esse prazo pode ser acrescido dependendo das circunstâncias do assassinato.

O delegado de Polícia Civil, Pedro Rocha, que atendeu o caso de feminicídio, neste final de semana, informou que Dário disse que não lembrava de nada. "Ele simplesmente disse que não se recordava do que havia feito".

O sepultamento de Valdirene estava previsto para o final da tarde desta segunda-feira (28), no cemitério público de Paragominas.