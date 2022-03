Detento mata esposa enforcada durante visita íntima em presídio

Um detento matou a esposa enforcada durante visita íntima na tarde do último domingo (13). Segundo o boletim de ocorrência, Wellys Lopes Ribeiro, de 35 anos, confessou ter utilizado uma corda feita artesanalmente para enforcar a companheira, Patrícia Lopes Ribeiro, de 31. As informações são do portal Metrópoles.

O crime aconteceu na Penitenciária I Nestor Canoa, em Mirandópolis, no interior de São Paulo, onde o corpo de Patrícia permaneceu dentro de uma cela, das 13h às 15h. O assassinato só foi descoberto no fim do horário da visita.

De acordo com a polícia, o próprio detento confessou ter matado a jovem por conta de uma traição. A mulher também teve os cabelos cortados. O homem está preso por tráfico de drogas e agora responderá por feminicídio.

A Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) afirmou, em nota, que Wellys está isolado. O órgão também abriu um procedimento disciplinar e preliminar para averiguar os fatos.

(Luciana Carvalho, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política.)